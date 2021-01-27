"Белая книга" разведки: что угрожает безопасности Украины и стран ЕС

Впервые в истории Службы внешней разведки Украины ведомство выпустило информационный бюллетень "Белая книга". Помимо информации о структуре СВР и ее задачах, в "Белой книге" собраны основные внешние угрозы национальной безопасности Украины во внешнеполитической, экономической, информационной и других сферах. А также риски, которые угрожают безопасности странам Евросоюза. Какие именно, читайте в материале сайта "Сегодня".

Как развивается геополитическая ситуация в мире

Под давлением экономических проблем развитие большинства стран мира замедлится.

Не исключено, что возникнет конфликт вокруг обустройства и контроля судоходства над Северным морским путем, в который будут вовлечены Россия, Китай и страны Запада.

Так как в Европе нет действенной системы общеевропейской безопасности, следует ожидать создания буферных зон. На этом фоне политика Евросоюза будет стремиться к максимальной автономии от других глобальных и региональных игроков.

Как будут развиваться отношения Украины и стран ЕС…

Для Украины это плохие новости: основные европейские союзники и партнеры нашей страны будут заняты собственными внутренними проблемами, так что внимание большинства стран ЕС к войне на востоке отойдет на второй план. Мало того, некоторые страны пойдут на либерализацию отношений с РФ.

Впрочем, смежные с Украиной страны Европы продолжат поддерживать евроатлантический курс нашей страны. С учетом реалий войны на Донбассе, военный потенциал этих стран будет расти даже в условиях кризиса, так что следует ожидать того, что эти страны могут диктовать Украине свои условия.

При этом эти страны будут продолжать защищать интересы национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

...и стран Евросоюза – с Россией

В свою очередь любая нестабильность в Европе будет использована Россией для расшатывания ситуации в свою пользу. Это заметно уже сейчас, когда Россия манипулирует проблемой вакцинации от COVID-19, чтобы усилить свое влияние в тех регионах, где она имеет стратегические интересы.

Россия будет продолжать "давить" на страны ЕС за счет контролируемой миграции, кибернетических атак, а также финансируя популистов, радикалов и сепаратистов. Стоит ждать новых инцидентов в воздушном и морском пространстве этих стран.

В то же время серьезных военных демаршей против новых членов НАТО со стороны РФ не ожидается.

Инфографика: СВР

Какие рычаги давления на Украину будет использовать РФ

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А вот для Украины РФ остается источником угрозы номер один, в том числе военной. Также давление на Украину будет осуществляться экономическими методами.

В экономике

Торгово-экономическая война РФ против Украины будет включать в себя расширение санкций, усиление финансового давления, энергетический шантаж, транзитно-транспортную блокаду, вытеснение украинских товаропроизводителей с традиционных рынков сбыта, дискредитацию украинских предприятий на международных рынках, инвестиционное проникновение на рынки Украины через подставные структуры.

Также будет продолжаться дискриминация украинских предприятий на рынках Европы и блокировка украинских портов в Азовском море.

Москва рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм экспансии в Средиземноморье, на Ближний Восток и Африканский континент. За годы оккупации Крыма собрано немало разведданных, подтверждающих, что несмотря на декларативные заявления, Москва не собиралась развивать промышленный, аграрный, туристический или гуманитарный потенциал полуострова. Только военный.

В культуре и СМИ

Продолжится наступление на культурном фронте: Кремль и дальше будет использовать культурное наследие Российской империи и Советского Союза для "отбеливания" имиджа РФ.

То же касается информационного пространства Украины, на котором Россия и впредь будет стремиться доминировать.

Параллельно атака будет вестись и во внешнем информационном пространстве. Странам Запада будет навязываться имидж Украины как потенциально милитаристского государства, представляющего опасность для смежных стран.

Что угрожает экономике Украины

Внешний и внутренний долг страны будут расти на фоне замедления темпов развития экономики.

Кредиты станет намного труднее получить по той причине, что сейчас многие страны мира нуждаются в кредитах для восстановления собственных экономик.

То же касается инвестиций. Потенциальные стратегические инвесторы существенно повысят планку к условиям реализации проектов на территории Украины.

Также стоит ожидать сужения экспортных рынков. В ситуации кризиса большинство стран прибегнут к ограничительным мерам в сфере внешней торговли, чтобы поддержать отечественного производителя.

Но есть и хорошие новости: миграционные угрозы остаются низкими. Основной поток беженцев в Европу из Азии и Африки по-прежнему ориентирован на средиземноморские маршруты.

К сожалению, отток украинских граждан в долгосрочной перспективе приведет к углублению демографического кризиса.

Напомним, что в "Белой книге" также анализируется, каким образом оккупированные территории дестабилизируют политическую и экономическую ситуацию в Украине.

Кроме того, в Службе внешней разведки Украины прогнозируют смену власти в России из-за проблем со здоровьем у Путина.

Что такое "Белая книга". В англоязычных странах так называют официальные документы со справочной информацией, которые распространяют государственные органы или коммерческие компании. В Украине первая "Белая книга" была выпущена в 2005 году Вооруженными силами страны – в ней было изложено текущее положение дел в тогдашних ВСУ (довольно плачевное) и излагались варианты реформ. Всего было выпущено 12 "Белых книг" ВСУ. По две книги опубликовала Служба безопасности Украины в 2007 и 2008 гг., и по три – Пограничная служба (2014-2016) и Национальная гвардия (2015-2017).

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