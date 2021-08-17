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Беленюку дали "старшего лейтенанта" и наградили пистолетом (фото)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
17 августа, 20:27
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Глава Минобороны наградил спортсмена и народного депутата, который завоевал единственную золотую медаль для Украины на Олимпийских играх в Токио
Андрей Таран наградил пистолетом и званием Жана Беленюка / коллаж "Сегодня"
Андрей Таран наградил пистолетом и званием Жана Беленюка / коллаж "Сегодня"

Министр обороны Андрей Таран наградил олимпийского чемпиона и народного депутата Жана Беленюка пистолетом и поздравил его с получением воинского звания "старший лейтенант".

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюк с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" – пистолетом ПМ", – говорится в сообщении.

Андрей Таран наградил Жана Беленюка
Андрей Таран наградил Жана Беленюка / Фото: Минобороны Украины

Награждение состоялось 17 августа, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины.

Отметим, Жан Беленюк, который выступает в борьбе греко-римского стиля, стал единственным украинским спортсменом, получившим золотую медаль во время последних летних Олимпийских игр в Токио, а Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в этом виде спорта.

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Напомним, на днях олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк в резкой форме высказался о президенте России Владимире Путине, назвав его убийцей.

Мы также писали, что неизвестные устроили против народного депутата от "Слуги народа" и олимпийского чемпиона Жана Беленюка расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт.

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