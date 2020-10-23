Белорусская оппозиция должна четко понимать, чей Крым – Резников

Цепкало заявила, что сейчас не время для обсуждения вопроса оккупации Крыма

Белорусская оппозиция должна четко высказаться, что Крым и Донбасс – это Украина.

Реклама

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он обратился к оппозиционеру Веронике Цепкало.

"Вы (белорусская оппозиция – ред.) должны четко высказаться, что Крым является украинским и Донбасс – это Украина",- сказал Резников.

Однако Цепкало заявила, что сейчас не время для обсуждения вопроса оккупации Крыма.

Реклама

"У нас сейчас главный вопрос – это освободить нашу страну от оккупации Лукашенко. Если бы наша позиция помогла решить конфликт между Украиной и Россией, мы бы обязательно высказались", – сказала Вероника Цепкало.

Ранее Вероника Цепкало заявила, что Лукашенко сможет принять участие в новых выборах только в том случае, если первая победа была законной. Если же суд признает, что Лукашенко выиграл на выборах не честно – ему придется понести наказание.

Реклама