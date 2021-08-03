Белорусский оппозиционер: "После убийства Шишова страшно находиться в Киеве"

Житель Минска рассказал "Сегодня", что в нашей стране беларусы не чувствуют себя в безопасности, а дома продолжают преследовать их родных

Возле посольства Беларуси в Киеве деревья увешаны красно-белыми ленточками/ Коллаж "Сегодня"

Произошедшее в Киеве с главой общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталием Шишовым серьезно встревожило сотни беларусов, которые ожидают от Украины статуса политического беженца, поскольку на родине их ждет тюрьма за участие в акциях протеста в 2020 году. Один из них рассказал сайту "Сегодня", что в нашей стране они не чувствуют себя в безопасности, а дома продолжают преследовать их родных.

В Киеве уже страшно находиться

Реклама

Наш собеседник Дмитрий рассказал, что внимательно следил за историей с Виталием Шишовым и после его похищения срочно покинул Киев.

"После того, что произошло с главой общественной организации "Белорусский дом в Украине" есть страх по поводу нахождения в Киеве. Это не первый беларус, который пропадает в Киеве. Это случай, конечно, заставляет задуматься", – отметил "Сегодня" Дмитрий.

По словам молодого человека, в Украине нет соответствующей защиты политическим беженцам, которую обеспечивают в Европейском Союзе.

"Здесь максимум, что можно получить, это статус беженца. А на территории Европейского Союза ты подпадаешь под международную защиту. Я не слышал, чтобы кого-то там похитили, или вывезли через границу, или же убили. А тут даже нет таких благотворительных фондов и организаций, которые бы помогали беларусам. Когда беларус приезжает в Украину, он вынужден самостоятельно разбираться во всем происходящим", – говорит минчанин.

Читайте также: Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)

Дома преследуют родственников

Домой Дмитрий не может вернуться – его разыскивают за организацию и проведение несанкционированных массовых мероприятий и беспорядков, что предусматривает длительное тюремное заключение. Обвинение появилось после того, как парня задержали на одной из акций в Минске, а в его машине нашли красно-белую символику.

"В Минске на данный момент установлена слежка за моей квартирой. Приходят домой, постоянно расспрашивают маму, где я нахожусь. Задержать ее не за что, потому что она ни разу не принимала участия в каких-то протестах. Трогать ее никто не имеет право. Единственное, что им остается – следить за квартирой: вдруг я нелегально пересеку границу и вернусь. Но я прекрасно понимаю, как только я пересеку границу, меня тут же задержат, как и других беларусов, который оттуда бегут", – говорит Дмитрий.

Реклама

Читайте также: Беларусь потребовала от России выдать Анжелику Агурбаш. Певица обратилась к Путину

В розыске далеко не преступники

Все происходящее вот уже второй год в его стране молодой человек называет абсурдом, ведь они участвовали в совершенно мирных акциях, на что имели полное право.

"О чем можно говорить, если в Беларуси людей сажают просто за то, что ни выходят в какой-то не такой одежде. Есть красно-белые элементы в одежде или красная майка и белые шорты – тебя задерживают. О чем можно говорить, если посадили пенсионерок, которые просто читали белорусские книжки на лавочке. Их задержали за массовое пикетирование. Это же ненормально! Весь вопрос в том, что те люди, которые в Беларусии находятся в розыске, они ничего преступного не сделали", – резюмировал Дмитрий.

Напомним, что сегодня в одном из парков Киева нашли повешенным гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне"), который исчез вчера, 2 августа, в столице.

Ранее мы сообщали, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую власти Беларуси пытались насильно вывезти из Токио, где она находится на Олимпиаде, из-за ее заявлений о тренерах.

Все подробности в спецтеме Смерть белоруса Шишова в Киеве