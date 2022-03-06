"Бердянск – это Украина": местные жители вышли на митинг против оккупантов (видео)

В Бердянске Запорожской области, занятом российскими войсками, местные жители 6 марта вышли протестовать против оккупантов.

Люди пришли с украинскими флагами, они скандируют "Бердянск – это Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных российскими войсками территорий к борьбе с врагом.

"Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы, во всех наших городах, куда зашел враг, почувствуйте это, переходите в наступление! Нужно идти на улицу! Выходите! Надо бороться! Каждый раз, когда есть возможность. Как в Херсоне. Как в Бердянске. Как в Мелитополе. Как в Конотопе. Нужно выходить и гнать это зло из наших городов. С нашей земли. Чтобы не сделали новые "ДНР" и "ЛНР", у которых нормальная жизнь просто невозможна. Только рабство. Только на коленях", – заявил президент.