На грани катастрофы: Бердянск может остаться без воды (видео)

С 1 января начались порывы в городской канализации. С тех пор коммунальщики работают почти без выходных

Без воды может остаться курортный Бердянск. Сами коммунальщики признают – город на грани экологической катастрофы. На старом канализационном коллекторе – не осталось живого места. Что ни день – то новые порывы. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Сейчас в Бердянске работает только одна из двух линий коллектора. Да и она разваливается, говорят коммунальщики. То и дело приходится ремонтировать.

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"Латка на латке. Если мы не ликвидируем сейчас эту аварию, то огород останется полностью без воды и без канализации", – говорит мастер канализационной сети Бердянска Александр Хоменко.

Порывы в городской канализации начались с 1 января. С тех пор коммунальщики работают почти без выходных, чтобы избежать крушения. За последние несколько недель их уже было с десяток.

Но такие мелкие ремонты – помогают лишь временно. Коллектор нужно полностью менять, признают в горводоканале.

"100% изношены, мы через день занимаемся ремонтом, постоянно варим. Нижняя часть трубы протерлась до миллиметра и тоньше", – рассказал и.о. главного инженера Бердянского водоканала Константин Завгородний.

Жители Бердянска боятся повторения истории двухлетней давности – тогда город остался без воды.

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"Ходили на море за водой. С канистрами, с тачками. Кто как. Ну и привозили сюда воду. Стояли в очереди по 2 часа. Зима была, холодно", – сообщила жительница Бердянска Татьяна Голубничая.

На замену аварийного коллектора нужно почти 140 миллионов гривен – у Бердянска их нет.

"Там рассматривается вопрос как за экологические деньги, так и за деньги по проектам ЕИБ и мирового банка. Так и за деньги из областного бюджета. Из городского. Варианты софинансирования", – отметил заместитель городского головы Бердянска Василий Федосов.

Но даже приблизительный срок, когда заменят аварийный коллектор, руководство города назвать не может. Ищут деньги. А Бердянск пока – ежедневно на грани катастрофы.

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