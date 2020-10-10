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Бесплатные ПЦР-тесты в частных лабораториях. В Минздраве объяснили специфику

10 октября, 15:42

Мария Журенко Мария Журенко

Кабмин будет платить частным лабораториям за проведение исследований

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что государственные мобильные бригады или больницы будут осуществлять сбор материалов и передавать частным лабораториям.

Об этом он сообщил во время брифинга 10 октября.

"Это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать для людей с улицы эти тесты. Мы просто не сможем это проконтролировать", – отметил он.

Так, Кабмин будет заключать с частными лабораториями контракты и платить им за проведение исследований. Это будут делать для того, чтобы увеличить количество тестирований.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует привлечь частные лаборатории для проведения тестов на коронавирус. Деньги на это будут выделять из госбюджета.

Также Степанов прогнозирует, что количество ПЦР-тестирований в сутки к декабрю достигнет 50 тыс.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тестирование карантин Минздрав коронавирус Максим Степанов
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