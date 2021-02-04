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Бесплодие, чипы и стерилизация: главные мифы о вакцине против COVID-19

4 февраля, 11:04

Виталий Семченко Виталий Семченко

Прививки бояться не стоит!

Бесплодие, поражение нервной системы, помехи в работе мозга – все это мифы о вакцинах против коронавируса. Что думают люди из разных уголков планеты о прививке – читайте в материале "Сегодня".

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COVID-укол стоматолог Валерия получила одной из первых. В американском штате Нью-Джерси, где она живет, вакцинировали врачей еще в середине января. Но не всех – некоторые отказались.

"Было несколько коллег, три наших ассистента, они не доверяют ничему и говорят, что эта вакцина была разработана очень быстро. Поэтому они не знают, безопасна ли она", – рассказала медик.

Но есть и другие, порой фантастические аргументы "против".

"Все боятся, что она содержит какие-то эфемерные чипы, которые потом будут подключать головной мозг человека к единой системе учета. И некоторые компьютерные программы будут считывать мысли", – отметила врач-инфекционист Евгения Манжулина.

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Студентка Юлия, ныне живущая в Арабских Эмиратах, уже сделала укол китайской вакциной, хотя знакомые и пугали страшными последствиями.

"Я слышала очень много о том, что вакцина может тебя стерилизовать. Это все распространяется в соцсетях противниками, людьми, которые не хотят, чтобы мы выходили из пандемии", – рассказала девушка.

Новый скандал вокруг вакцинации недавно разразился в Испании. Там заявили: после прививки у людей обнаружили ковид. Израильский анестезиолог Борис Брыль вакцинировался именно тем препаратом и уверен в его эффективности.

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"Заболели 78 пенсионеров в испанском доме престарелых. 13 декабря якобы привились, а сейчас заболели. Это хайп, специально не рассказывают правду. Pfizer – это две прививки, разница в три недели. А иммунитет вырабатывается в основной массе после второй прививки", – подчеркнул врач.

В Украине вакцину ждут в середине февраля, и врачи спешат опровергнуть очередные страшилки.

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"Ни одна вакцина не влияет на репродуктивную функцию человека. Если и есть какие-то реакции, то в основном это аллергические проявления на определенный белок, на определенный компонент, который содержит вакцина – любая вакцина вообще", – рассказала Манжулина.

Единственные, кому прививки делать не стоит, – беременные женщины и дети младше шестнадцати лет. Аллергикам – вакцинация только с разрешения врачей.

Видео: Сегодня

Как сообщалось ранее, в Украине запустят сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию против COVID-19, также можно будет записаться на прививку в телефонном режиме и у семейного врача.

Главный санврач Виктор Ляшко рассказал,как украинцев будут убеждать делать прививки от коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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