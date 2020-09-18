Бессимптомный COVID-19: почему у больных нет высокой температуры

Медик заявил, что все зависит от иммунитета

Киевский инфекционист Евгений Дубровский рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры.

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По словам медика, это связано с особенностями иммунного ответа. Обычно при инфекции температура тела должна повышаться, если она держится несколько дней, то никаких антибиотиков принимать не нужно.

"Лихорадка при COVID-19 – нормальная реакция организма на заражение. Это правильно, хорошо. И говорит о том, что иммунитет делает свою работу", – написал доктор на своей странице в Facebook.

Дубровский сообщил, что если у пациента при COVID-19 отсутствует жар, это связано с особенностями организма.

"Некоторым нужно больше времени и другие дополнительные механизмы защиты, чтобы полностью нейтрализовать вирус. Такой взгляд на проблему частично объясняет, почему многие болеют так легко и практически незаметно. Иммунитет у каждого разный. И кто-то справится с вирусом быстрее, кто медленнее. Но вопросы иммунного ответа на SARS-COV-2 остаются еще дискутабельными", – отметил врач.

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Кроме того, инфекционист добавил, что коронавирус – не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

Ранее мы сообщали, что врач предупредил об осложнениях коронавируса.

Также напомним, врач из Луцка рассказал об особенностях COVID-19.

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