Українська
$ 27,47
33,52
  1. Последние новости Украины

Без дождей и до +25: синоптики порадовали прогнозом погоды на 21 мая (карта)

21 мая, 07:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В пятницу в Украине будет хорошая погода – без осадков, сильного ветра и гроз. Прогноз Укргидрометцентра

Хорошая погода в Украине. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Хорошая погода в Украине. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

В Украину после долгих дождей и гроз наконец пришла хорошая погода. Сегодня, 21 мая, почти во всех областях будет сухо с переменной облачностью.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу небольшой дождь с грозой возможен только в Одесской области. Скорость ветра будет 5-10 м/с.

Карта: Укргидрометцентр

Карта: Укргидрометцентр

В тренде
Без дождей и до +25: синоптики порадовали прогнозом погоды на 21 мая (карта)
Хорошая погода в Украине. Фото: REUTERS/Henry Nicholls
В тренде
Непогода начинает покидать Украину: где 20 мая будет сухо (прогноз)
Украинцы гуляют по парку в Одессе
В тренде
Мягкая украинизация до 2030 года. Как за 9 лет все заговорят на украинском?
Украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни, коллаж: "Сегодня"
Реклама

Температура воздуха днем ожидается 16-19 градусов в западных областях, в центральных и северных – 17-19, в южных – 17-22. На востоке страны будет теплее всего – 19-25 градусов.

В Киеве в этот день также будет сухо с переменной облачностью, на улице до 19 градусов.

Напомним, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

Также мы писали, какой погоды ожидать на этих выходных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Выбросившая паспорт украинка попала в
Выбросившая паспорт украинка попала в "Миротворец": что о ней пишут (обновлено)Украина
В Украине продолжит бушевать непогода: до каких областей не доберется циклон
В Украине продолжит бушевать непогода: до каких областей не доберется циклонУкраина
В учебнике по украинскому языку заметили ссылку на порносайт (фото)
В учебнике по украинскому языку заметили ссылку на порносайт (фото)Украина
Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. Названа причина (обновлено)
Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. Названа причина (обновлено)Одесса
"Я стал его приговором": у Порошенко ответили на громкое заявление Зеленского (обновлено)Власть
Надоели грозы. Когда закончатся дожди и придет 30-градусная жара
Надоели грозы. Когда закончатся дожди и придет 30-градусная жараУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять