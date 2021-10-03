Без дождя, но холодно: прогноз погоды в Украине на 3 октября

Температура воздуха в некоторых регионах днем упадет до 12 градусов

Синоптики передают благоприятную погоду / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 3 октября, будет сухой и солнечной. Но температура воздуха не будет слишком высокой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики отмечают, что теплее всего будет в западных областях. Столбики термометров будут достигать 17-19 градусов тепла.

Прогнозируют благоприятную погоду на востоке. Также без дождей, днем ​​прогнозируют 13-16 градусов.

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В северных регионах синоптики обещают солнце. Отметки на термометрах покажут 12-16 градусов. На юге также будет сухо – там следует ожидать 15-18 градусов.

В Киеве в воскресенье, 3 октября, стоит ожидать тепло. Столбики термометров поднимутся до 14-16 градусов.

Когда в Украине включат отопление

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что отопление в Украине включат тогда, когда в течение трех дней будет зафиксирована среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла.

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Шмыгаль отметил, что это предусмотрено законом, и добавил, что подготовка к отопительному сезону в Украине почти завершилась.

По словам главы Кабмина, в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива – достаточно.

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