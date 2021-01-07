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Без кафе, рынков и ТЦ: что будет запрещено во время зимнего локдауна

7 января, 15:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Зоны питания на АЗС будут закрыты

В Украине объявили зимний локдаун с 8 до 24 января. "Сегодня" рассказывают, что будет недоступно в этот период.

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Так, во время жесткого карантина введут такие ограничения:

  • заведения общественного питания будут работать только навынос или доставкой;
  • ночные клубы будут закрыты;
  • в ТЦ можно покупать только товары первой необходимости (еду, лекарства), а также прессу и бытовую химию;
  • закроют спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
  • массовые мероприятия отменят или перенесут на другую дату;
  • все рынки также закроют;
  • запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов). После окончания каникул дети и студенты будут учиться дистанционно;
  • зоны питания на заправках будут недоступны.

Напомним, ранее мы писали, какие ограничения будут действовать в столице.

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Кроме того, Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу в локдаун.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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