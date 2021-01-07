Без кафе, рынков и ТЦ: что будет запрещено во время зимнего локдауна

В Украине объявили зимний локдаун с 8 до 24 января. "Сегодня" рассказывают, что будет недоступно в этот период.
Так, во время жесткого карантина введут такие ограничения:
- заведения общественного питания будут работать только навынос или доставкой;
- ночные клубы будут закрыты;
- в ТЦ можно покупать только товары первой необходимости (еду, лекарства), а также прессу и бытовую химию;
- закроют спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
- массовые мероприятия отменят или перенесут на другую дату;
- все рынки также закроют;
- запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов). После окончания каникул дети и студенты будут учиться дистанционно;
- зоны питания на заправках будут недоступны.
Напомним, ранее мы писали, какие ограничения будут действовать в столице.
Кроме того, Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу в локдаун.
Все подробности в спецтеме Январский локдаун
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