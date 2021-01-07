Без кафе, рынков и ТЦ: что будет запрещено во время зимнего локдауна

Зоны питания на АЗС будут закрыты

В Украине объявили зимний локдаун с 8 до 24 января. "Сегодня" рассказывают, что будет недоступно в этот период.

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Так, во время жесткого карантина введут такие ограничения:

заведения общественного питания будут работать только навынос или доставкой;

ночные клубы будут закрыты;

в ТЦ можно покупать только товары первой необходимости (еду, лекарства), а также прессу и бытовую химию;

закроют спортзалы, бассейны и фитнес-центры;

массовые мероприятия отменят или перенесут на другую дату;

все рынки также закроют;

запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов). После окончания каникул дети и студенты будут учиться дистанционно;

зоны питания на заправках будут недоступны.

Напомним, ранее мы писали, какие ограничения будут действовать в столице.

В тренде Куда сможем пойти во время локдауна в Украине: список

Кроме того, Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу в локдаун.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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