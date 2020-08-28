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Без масок на уроках и с переменами в разное время: как с 1 сентября будут работать школы

28 августа, 11:58

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Степанов разъяснил рекомендации по организации учебного процесса

Министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга разъяснил правила организации учебного процесса в школах, которые начнут действовать с 1 сентября.

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Уроки и перемены в разных классах будут начинаться в разное время – разница между "звонками" для разных классов может составлять около 15 минут, рассказал министр. Это сделано для того, чтобы минимизировать контакты учеников друг с другом. Также для этой цели рекомендуется открыть все выходы из школы, включая пожарные, и организовать заход групп разных возрастов через разные двери. Кроме того, классы будут "привязаны" к одной аудитории и минимально перемещаться из одного помещения в другое, а на переменах будут проводиться проветривания "не менее 10 минут". Рекомендуется проводить отдельные занятия на свежем воздухе.

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В масках ученикам необходимо только заходить в школу и надевать средство защиты на переменах. Во время уроков маски можно снимать. Дети 1-4 классов могут не использовать маски совсем, все остальные – носят. Норма "одна маска на три часа" касается только непрерывного ношения, то есть одной обычной маски хватит на день, поскольку они будут сниматься на уроках. Также можно носить многоразовые маски, с условием, что они будут стираться после учебы.

Если у ребенка будет подтвержден диагноз COVID-19, то самоизоляция и ПЛР-тест обязателен для тех, кто контактировал с учеником без средств индивидуальной защиты.

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В медпункте школы должны быть бесконтактные термометры, антисептики и прочие гигиенические средства. Антисептики располагаются на входе-выходе из учебного учреждения, в школе же детям просто нужно мыть руки перед уроками. Регулярная термометрия и маски для сотрудников заведения – обязательны.

Группы продленного дня в школах могут работать, если руководство заведения может обеспечить соблюдение норм безопасности.

Питание в школах также претерпит изменения – расстояние между столами в столовой должно быть не менее 1,5 метров, нельзя использовать шведский стол.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как c 1 сентября будут работать столичные школы, а также как заменят традиционные линейки, которые отменены из-за эпидемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме 1 сентября в Украине

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школа ученики 1 сентября МОЗ Максим Степанов

Источник: Сегодня

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