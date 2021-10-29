Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Без масок никуда? Нужно ли их носить COVID-вакцинированным

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
29 октября, 13:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Прививание защищает от тяжелого течения болезни и риска умереть
Вакцинированным нужно носить маску. Фото: коллаж "Сегодня"
Вакцинированным нужно носить маску. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что вакцинированным от коронавируса все же нужно носить защитную маску. По его словам, прививание защищает от тяжелого течения болезни и риска умереть.

Об этом Кузин сообщил в интервью изданию "Гордон".

Реклама

Защитную маску должны носить все

Как рассказал Кузин, вакцинация от коронавируса защищает от тяжелого течения болезни и риска умереть. По его словам, есть определенный эффект вакцин от риска заболеть, но это не 100-процентная защита.

"Поэтому пока нет коллективного иммунитета, когда не привито 80–85% населения, люди, вне зависимости от своего вакцинального статуса, должны использовать защитную маску. Особенно когда риск инфицироваться велик, то есть в закрытых пространствах, лифтах, офисах, общественном транспорте и так далее", – подчеркнул главный санврач.

Важно соблюдать правила использования маски

Кузин отметил, что люди начали забывать менять маску через определенное время (Минздрав рекомендует менять маску каждые два часа). Кроме того, многие формально носят маску в кармане и достают, когда надо что-то купить в магазине.

Реклама

"Она уже черная и затертая. Это не защищает от заражения", – добавил он.

Фильтр способен уничтожать коронавирус в замкнутых помещениях
Фильтр способен уничтожать коронавирус в замкнутых помещениях / Фото: Pixabay

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Дневник независимости 🇺🇦

29 октября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром труда Украины назначен Михаил Каскевич...

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

153 289

заболело за неделю в Украине

+34%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять