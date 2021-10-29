Без масок никуда? Нужно ли их носить COVID-вакцинированным

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что вакцинированным от коронавируса все же нужно носить защитную маску. По его словам, прививание защищает от тяжелого течения болезни и риска умереть.
Об этом Кузин сообщил в интервью изданию "Гордон".
Защитную маску должны носить все
Как рассказал Кузин, вакцинация от коронавируса защищает от тяжелого течения болезни и риска умереть. По его словам, есть определенный эффект вакцин от риска заболеть, но это не 100-процентная защита.
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"Поэтому пока нет коллективного иммунитета, когда не привито 80–85% населения, люди, вне зависимости от своего вакцинального статуса, должны использовать защитную маску. Особенно когда риск инфицироваться велик, то есть в закрытых пространствах, лифтах, офисах, общественном транспорте и так далее", – подчеркнул главный санврач.
Важно соблюдать правила использования маски
Кузин отметил, что люди начали забывать менять маску через определенное время (Минздрав рекомендует менять маску каждые два часа). Кроме того, многие формально носят маску в кармане и достают, когда надо что-то купить в магазине.
"Она уже черная и затертая. Это не защищает от заражения", – добавил он.
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).
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