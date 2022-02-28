Без плана на отступление: как в Николаеве готовятся "встречать" оккупантов

Ожидание хуже самой драки, отметил глава Николаевской области

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Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким сообщил, что в Николаеве ждут "гостей со стороны Херсона".

"У оккупантов такая система подачи сигнала: белая ракета – приготовиться к выходу, две белые ракеты – старт, желтая – препятствие, красная – стоп, разворот, домой. Полчаса назад первая была белая, недавно была вторая – две белых. Они к нам выехали. Мы тут! Без плана на отступление", – написал Ким в своем Telegram-канале.

Ким добавил, что "ожидание хуже самой драки".

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"Есть два варианта. Либо они очень хитрые – они выдвинулись, остановились и легли спать, а мы их ждём. Второй вариант – они развернулись в другую сторону, что хуже. Мы сейчас будем менять патрули. И готовить определенные меры, чтобы будить их, если они вдруг спят в это время. Ведь так нечестно, когда мы их ждём, а они там спят", – отметил он.

Следующие 24 часа могут стать решающими для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что следующие 24 часа являются решающим периодом в войне с Россией.

Об этом он заявил в телефонной беседе с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Джонсон в свою очередь сказал, что сделает все возможное, чтобы помочь обеспечить оборонную помощь со стороны Великобритании и союзников Украины. Лидеры договорились поддерживать тесные контакты, и премьер-министр снова подтвердил поддержку Великобританией суверенитета Украины.