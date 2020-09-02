Без потерь и огорчений: как "Имидж Клуб" раздает деньги

Несколько раз в год "Имидж Клуб" с помощью лототрона выбирает, кому из клиентов достанется денежный приз

Часто ли вы из-за страха и сомнений теряете шанс получить что-то хорошее от жизни? Это случается со многими из нас. Вокруг так много мошенников, что осторожность мешает нам видеть искренние подарки судьбы. Так, жительница Тернопольской области Васькив Ольга Николаевна чуть не лишилась денег из-за страха быть обманутой.

Женщина стала участницей маркетинговой акции программы лояльности "Золотой Фонд". Для этого она долгое время заказывала товары у компании "Имидж Клуб". Как рассказала Ольга Николаевна, посылки были на разные суммы, но все ради того, чтобы приз достался именно ей.

"Имидж Клуб" занимается обычной торговлей через каталоги. Люди получают их по почте, выбирают товары, делают заказ и регистрируются для участия в акции. Несколько раз в год "Имидж Клуб" с помощью лототрона выбирает, кому из клиентов достанется немаленький денежный приз. За процессом определения победителя всегда следит независимая комиссия и нотариус, но нападки на "Имидж Клуб" все равно случаются. Компанию подозревают в мошенничестве.

Люди не верят, что можно просто так получить денежный приз. Среди тех, кто сомневается, была и Ольга Николаевна Васькив. Женщина не подписала документы для вручения приза сразу же. Сначала она внимательно изучила договор вместе с коллегами. Только когда все убедились в подлинности документов, женщина согласилась их подписать.

"Я верила в победу, но и сомневалась немного. Потом подумала, что все в божьих руках, он поможет", – рассказала победительница.

Ольга Николаевна действительно права – у каждого есть своя вера или ритуалы, которые помогают идти к цели. Кто-то верит в бога, кто-то носит с собой особенную вещь на удачу. Главное, что объединяет этих людей – оптимизм и безусловная вера в собственные силы!

"Заказывайте товары, выполняйте условия акции, и удача улыбнется вам. Верьте в свою победу!" – прокомментировала женщина.

Вокруг "Имидж Клуба" периодически распространяется негативная информация, из-за чего Ольга Николаевна едва не отказалась от своего законного приза! Оказалось, что компания действительно раздает деньги, но делает это честно, открыто и только тем, кого выбрала судьба. Хотим пожелать украинцам быть такими же бдительными, как Ольга Николаевна, но не терять веру в чудо. "Имидж Клуб" с нетерпением ждет новых победителей!

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