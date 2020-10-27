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Без существенных осадков: какой будет погода в Украине 27 октября (карта)

27 октября, 07:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 27 октября, будет преимущественно солнечно и без осадков.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, дождь пройдет только в Одессе и Николаеве. На юге страны температура воздуха установится на уровне 17-19 градусов.

В восточных областях температура воздуха составит 13-15 градусов тепла, а на севере страны температура воздуха установится на уровне 14-16 выше нуля. Небо будет почти безоблачным.

Кроме того, в западных областях синоптики обещают 14-18 градусов.

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Ранее мы сообщали, что сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых зданиях. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередачи и газопровод.

Также напомним, Киев "поплыл" из-за ливня. Так, на жилом массиве Южная Борщаговка на улице Жолудева из-за дождя затопило дорогу. Уровень воды достиг верхушек колес автомобилей. На дороге образовался целый "пруд".

А на популярном горнолыжном курорте Драгобрат в Раховском районе Закарпатской области выпал снег.

Кроме того, в Житомире улицы превратились в реки. Подробности – в видеосюжете:

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