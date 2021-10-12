Без вакцины никуда. В Тернополе запретили заходить в горсовет

В горсовет Тернополя решили не пускать без вакцинации от коронавируса. Решение сегодня принял городской штаб по борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.
Ограничения введут с 18 октября. Попасть в горсовет можно будет при наличии одного из документов:
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- сертификата о вакцинации от COVID-19
- результата ПЦР или экспресс-теста,
- документа о перенесенной болезни.
Какие еще ввели ограничения?
Кроме того, комиссия решила ввести ряд правил для того, чтобы уберечь местных от распространения коронавируса:
- обеспечить возможность подавать документы, заявления, обращения в горсовет почтовыми или электронными средствами;
- рекомендовать руководителям субъектов хозяйствования, расположенных на территории города (особенно тех, которые работают в сфере услуг, банковские, финансовые учреждения, рынки, заведения ресторанного бизнеса, общественного питания и т. д.) вакцинировать работников.
- усилить работу в части контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий, особенно за деятельностью торговых, торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе и общественного транспорта.
Карантин в Украине
Сейчас все области в желтой зоне карантина, кроме Харьковской – она в оранжевой. На территории страны действуют следующие ограничения:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненной в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
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