Без вакцины никуда. В Тернополе запретили заходить в горсовет

Местные власти решили усилить карантинные мероприятия и ввела новые ограничения для невакцинированных

В Тернополе без вакцинации не будут пускать в горсовет. / Фото: Коллаж: Сегодня

В горсовет Тернополя решили не пускать без вакцинации от коронавируса. Решение сегодня принял городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.

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Ограничения введут с 18 октября. Попасть в горсовет можно будет при наличии одного из документов:

сертификата о вакцинации от COVID-19

результата ПЦР или экспресс-теста,

документа о перенесенной болезни.

Какие еще ввели ограничения?

Кроме того, комиссия решила ввести ряд правил для того, чтобы уберечь местных от распространения коронавируса:

обеспечить возможность подавать документы, заявления, обращения в горсовет почтовыми или электронными средствами;

рекомендовать руководителям субъектов хозяйствования, расположенных на территории города (особенно тех, которые работают в сфере услуг, банковские, финансовые учреждения, рынки, заведения ресторанного бизнеса, общественного питания и т. д.) вакцинировать работников.

усилить работу в части контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий, особенно за деятельностью торговых, торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе и общественного транспорта.

Карантин в Украине

Сейчас все области в желтой зоне карантина, кроме Харьковской – она в оранжевой. На территории страны действуют следующие ограничения:

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запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненной в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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