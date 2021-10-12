Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Без вакцины никуда. В Тернополе запретили заходить в горсовет

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
12 октября, 15:54
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Местные власти решили усилить карантинные мероприятия и ввела новые ограничения для невакцинированных
В Тернополе без вакцинации не будут пускать в горсовет.
В Тернополе без вакцинации не будут пускать в горсовет. / Фото: Коллаж: Сегодня

В горсовет Тернополя решили не пускать без вакцинации от коронавируса. Решение сегодня принял городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.

Реклама

Ограничения введут с 18 октября. Попасть в горсовет можно будет при наличии одного из документов:

  • сертификата о вакцинации от COVID-19
  • результата ПЦР или экспресс-теста,
  • документа о перенесенной болезни.

Какие еще ввели ограничения?

Кроме того, комиссия решила ввести ряд правил для того, чтобы уберечь местных от распространения коронавируса:

  • обеспечить возможность подавать документы, заявления, обращения в горсовет почтовыми или электронными средствами;
  • рекомендовать руководителям субъектов хозяйствования, расположенных на территории города (особенно тех, которые работают в сфере услуг, банковские, финансовые учреждения, рынки, заведения ресторанного бизнеса, общественного питания и т. д.) вакцинировать работников.
  • усилить работу в части контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий, особенно за деятельностью торговых, торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе и общественного транспорта.

Карантин в Украине

Сейчас все области в желтой зоне карантина, кроме Харьковской – она в оранжевой. На территории страны действуют следующие ограничения:

Реклама
  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненной в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

92 229

заболело за неделю в Украине

+36%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.36

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять