Без зонтов и курток не обойтись. Народный синоптик рассказал, когда ждать дожди

Циклон принесет прохладу и дожди после 5 сентября

В Украине снова испортится погода. Фото: коллаж "Сегодня"

В начале сентября нас ждет еще 10 дней лета, но позже начнутся дожди и похолодает. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

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Приятными будут первые четыре-пять дней месяца: погода – как в середине августа, солнечно, местами небольшие дождики, температура днем до 25 градусов тепла. Вторая пятидневка окажется дождливой, но теплой, также до +25 в отдельные дни – самая грибная погода.

После 10 числа дожди прекратятся, антициклон принесет ясную, но прохладную погоду – днем не выше +18, ночью – около пяти градусов тепла.

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Без зонтов и курток не обойтись

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Еще больше похолодает к 20 сентября, температура днем +10-12 градусов. К тому же зарядят дожди, так что без зонтов, курток и непромокаемой обуви не обойтись.

Но среди осенней слякоти ушедшее лето пошлет нам последнее "прости": 21-23-го небо прояснится и днем потеплеет до +17-19 градусов. В конце месяца снова наступит сухая прохлада, днем +10-12, ночью +5 градусов.

Ранее мы сообщали, что ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет .

. Также напомним, Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаево и Гостомеля сообщали о пылевой буре и мощных грозах, а от мощного ветра трясло дома и кренило деревья.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: