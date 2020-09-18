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Реинтеграция Донбасса продлится 25 лет: Резников объяснил почему

18 сентября, 11:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

Такой процесс не должен разорвать страну и создать новые риски

На безопасную реинтеграцию оккупированных территорий Донбасса понадобится 25 лет. Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

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"Почему я говорю, что реинтеграция будет длиться 25 лет? Я так говорю, потому что это правда. Реинтеграция территорий, которые сейчас временно оккупированы, не будет происходить сразу после завершения войны", – сказал он.

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По словам чиновника, конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени.

"Так как мы говорим о безопасной реинтеграции. Такой, которая не разорвет страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение", - сказал Резников.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины есть пять сценариев по реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в феврале 2018 года вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. Среди прочего в документе определены временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей районы, где вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух).

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Алексей Резников реинтеграция донбасса
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