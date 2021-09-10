Безуглая: спецоперации по "вагнеровцам" не было, однако их пытались выманить из России

Глава Временной следственной комиссии рассказала о результатах расследования громкого скандала

Глава ВСК по "вагнеровцам" Марьяна Безуглая сообщила, что Украину интересовали 33 российских боевика / Коллаж "Сегодня"

Санкционированной спецоперации по задержанию группы наемников из частной российской армии ЧВК Вагнера не было. Это была попытка СБУ выманить боевиков ЧВК Вагнера. Среди них могли быть свидетели запуска ракеты в Боинг 777 под Донецком. Распоряжение о проведении такой операции не мог дать пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом заявила 10 сентября глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по "вагнеровцам" Марьяна Безуглая.

Реклама

"Непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолёта с "вагнеровцами" в Украине не было. Однако были специальные разведывательные мероприятия в рамках постоянной работы по сбору информации по привлечению особ со стороны Российской Федерации к частным военным компаниям, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ на востоке Украины. Такая работа ведется с 2014 года", – заявила Безуглая.

По словам главы комиссии, с 2014 по 2018 год шла рутинная работа по сбору такой информации. Были определены несколько десятков особ, которые представляли оперативный интерес. Из них определили 33 интересующих Украину.

Реклама

"Специальное мероприятие было запланировано на июль 2020 года. Его целью было непосредственно вытянуть группу особ с территории РФ", – говорит Безуглая.

Роль Порошенко

По словам главы Временной следственной комиссии, Порошенко не мог дать соответствующее распоряжение на проведение данной операции.

Реклама

"Петр Алексеевич не мог организовать это специальное мероприятие. Исходя из заявлений пятого президента, он лично санкционировал операцию в 2018 году, но мы видим, что в 2014-2018 годах только начали собирать информацию. Это – рутинная работа, а планирование специального мероприятия – это июль 2020 года. Только в июле СБУ была передана информация по результатам документирования и отбора тех, кто составлял оперативный интерес", – резюмировала Безуглая.

Задержание "вагнеровцев" и провал спецоперации

Задержание "вагнеровцев" произошло в Минске 29 июля 2020 года, когда группа из 32 человек прилетела в столицу Беларуси транзитом, чтобы отправиться дальше. Украинские спецслужбы планировали, что как только самолет вылетит из Минска, его экстренно посадят в Киеве для ареста боевиков.

Потом началась эпопея с переговорами о выдаче наемников Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко сначала даже был не против, но потом резко изменил свою позицию и отпустил их в Россию.

После громкого провала спецоперации Банковую обвинили в сливе секретной информации, в Офисе президента даже открещивались от такой спецоперации в принципе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.

Бывший глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о спецоперации СБУ по наемникам Вагнера. Он отрицает, что украинские спецслужбы могли обманом заманить боевиков в Минск.