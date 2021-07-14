Безвиз с Китаем и десятки погибших в беспорядках в ЮАР – главные новости за ночь

Владимир Зеленский договорился с главой Китая заключить договор о безвизовом режиме, а в ЮАР начались погромы и грабежы – и другие новости

Украинцы могут получить безвиз с Китаем и погромы в ЮАР / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Жестокие беспорядки в ЮАР

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В Южно-Африканской Республике после ареста экс-президента страны Джейкоба Зумы начались беспорядки, которые в нескольких регионах переросли в погромы и грабежи, по последним данным погибло по меньшей мере 72 человека.

Беспорядки в ЮАР / коллаж "Сегодня"

Расширение военного кабинета СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, введя в него вице-премьеров и заместители главы Офиса президента и секретаря СНБО.

Путин объяснил статью об Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что несколько месяцев думал над своей большой "статье" об Украине, которая недавно была опубликована на сайте Кремля. Он рассыпался в объяснениях о том, что чувствует угрозу, и вспомнил об аресте кума Медведчука.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Зеленский договорился о безвизе с Китаем

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которого они договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем.

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Гордон – о новых отставках в правительстве

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после отставки министра внутренних дел Арсена Авакова еще несколько министров потеряют свои посты и назвал двух кандидатов на "вылет" в ближайшее время.

Что происходило 13 июля в Украине и мире, смотрите в выпуске новостей "Сегодня":