Бильдт назвал цель ракетных атак на Киев

Россия пытается давить на страны G7 при помощи ракетных обстрелов Киева. Это намеренная эскалация, заявил экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт в Twitter.

"Трудно рассматривать утренний ракетный удар по жилым районам Киева, Украина, как что-то иное, кроме преднамеренной российской эскалации и сигнала к сегодняшней встрече G7 в Эльмау", — написал он.

Шведский политик добавил к посту видео с места попадания ракеты в Киеве.

Its difficult to see this mornings missile attack against residential areas of Kyiv as anything but a deliberate escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd