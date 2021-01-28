Билл Гейтс и чипизация: чего боятся украинские противники COVID-вакцинации

Вакцину от коронавируса в Украину еще не доставили, но в теории заговора люди уже верят. По данным социологов, 10% граждан боятся делать прививку из-за страха чипизации.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

В Харьковском институте социальных исследований выяснили, что 1 из 10 украинцев откажется от вакцинации – все из-за конспирологической теории о чипизации, с помощью которой над человечеством якобы установят тотальный контроль.

"Есть такие разговоры. Жена у меня из-за этого не хочет делать... Сейчас чипы такие, как маковое зернышко. Введут – и никто даже не заметит... Мы уже чипированы. Нам нечего бояться. У нас мобильные телефоны..." – поделились мнением рядовые украинцы.

Интересно, что чаще всего в теориях заговора звучит имя миллиардера и основателя компании "Майкрософт" Билла Гейтса. Мол, еще шесть лет назад он предупреждал о появлении нового вируса. Бизнесмену даже неоднократно приходилось опровергать слухи о чипизации.

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"Меня несколько беспокоит существование всех этих безумных идей. И меня удивляет, что часть этих теорий – обо мне", – заявлял он.

Что думают специалисты?

Инфекционист Татьяна Логинова отмечает, что подобные слухи появляются из-за недостатка информации.

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"Ну сами себе представьте: как можно биологическое вещество, которое является жидким, как его можно сделать чипом? Ну, чип – это должно быть какое-то физическое тело", – подчеркнула она.

Кого действительно чипируют, так это животных. А еще – алкозависимых. Врач объясняет: вживление микросхемы – это операция. И прививкой такое не сделаешь.

Опровергает конспирологическую теорию и футуролог Алексей Толкачев.

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"Как мы знаем, чем абсурднее идея, тем легче люди в нее верят. Жизнь большинства сильным мира сего просто не интересна. Большинство людей ведет настолько однообразную жизнь, что следить там абсолютно не за чем", – сказал он.

Видео: Сегодня

Как сообщалось ранее, издание The Economist опубликовало прогноз, что Украина не получит полного доступа к вакцине от коронавируса аж до 2023 года.

Также мы писали, что Фонд глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19 начнет первые поставки препаратов в феврале. Всего эта программа зарезервировала для распределения среди стран мира 2 млрд доз.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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