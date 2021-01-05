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"Биолек" подтвердил подачу заявления на регистрацию российской вакцины от COVID-19

5 января, 22:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Еще месяц назад харьковская фармкомпания открестилась от "Спутник V"

Харьковская фармкомпания "Биолек" подтвердила, что в конце декабря-2020 подала в отечественное Министерство здравоохранения заявление о регистрации российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

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Об этом говорится на сайте компании.

"В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31 декабря 2020 г. в адрес Минздрава Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи", Министерство здравоохранения РФ", – сказано в сообщении пресс-службы компании.

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4 января в Государственном экспертном центре со ссылкой на руководителя ГЭЦ Михаила Бабенко агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что "по состоянию на 11:00 4 января 2021 года в ГЭЦ заявления на регистрацию любых вакцин против COVID-19 от компании "Биолек" не поступали".

А заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что в Украине будут применяться только те вакцины от коронавирусной инфекции, которые успешно завершили клинические испытания, "поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности".

По информации Ляшко, завершение третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано только на декабрь 2021 года.

В начале декабря-2020 Российский фонд прямых инвестиций заявил о готовности харьковской компании производить "Спутник V" в Украине, однако "Биолек" опроверг это заявление.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Харьков регистрация вакцина Sputnik Биолек

Источник: Сегодня

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