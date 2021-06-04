Бирюков: "Минобороны купит Rolls-Royce на Парад Независимости"?

Новости "Сегодня" выяснили, о каких авто мог писать бывший волонтер и советник главы Минобороны

Бирюков рассказал о покупках дорогих авто в Минобороны

Министерство обороны якобы намерено закупить три автомобиля на общую сумму 73 млн гривен для участия в параде на День независимости.

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Об этом в Facebook заявил волонтер, бывший советник министра обороны и Юрий Бирюков.

"Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце – МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен", - написал он.

По словам Бирюкова, за эту сумму можно приобрести три автомобиля Rolls-Royce Cullinan.

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О каком авто может идти речь?

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Rolls-Royce Cullinan – это первый кроссовер в истории компании Rolls-Royce. Он был официально представлен в 2018 году.

Автомобиль базируется на алюминиевой платформе Aluminium-Spaceframe Architektur (ASF) с интегрированной рамой, на которой также построен Rolls-Royce Phantom. Двигатель серии N74 6.75 л V12 мощностью 571 л. с. Крутящий момент – 800 Нм, 8-ступенчатая АКПП ZF и постоянный полный привод. Длина автомобиля превышает 5 метров.

Ранее сообщалось, что после проведения военного парада на 30-ю годовщину независимости Украины по Крещатику может пройти историческая колонна с воинами разных эпох.