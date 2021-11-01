Бизнес Рината Ахметова передает еще 80 тонн кислорода больницам

Фонд Рината Ахметова совместно с Группой "Метинвест" передадут еще 80 тонн жидкого кислорода для больниц Донецкой области. Кислород произвели Мариупольские металлургический комбинат имени Ильича и МК "Азовсталь".
Об этом сообщает пресс-служба Группы "Метинвест".
Кто получит кислород?
Уже сегодня первые 32 тонны кислорода отгрузили в больницы:
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- Краматорска,
- Бахмута,
- Константиновки,
- Волновахи,
- Марьинки,
- Селидово,
- Мирнограда,
- Славянска,
- Торецка,
- Лиманского района.
Когда будут следующие поставки?
В течении недели металлургические предприятия Группы Метинвест передадут больницам региона еще 48 тонн кислорода. Для стабильного обеспечения больниц региона, с Донецкой ОГА согласован график отгрузки. В дальнейшем объемы могут быть увеличены в зависимости от потребности учреждений здравоохранения области.
"Ежедневно мы увеличиваем производство кислорода, чтобы обеспечить больницы уже не только Мариуполя, а и Донецкой области, всей Украины", – рассказал генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Тарас Шевченко.
Уже передали 600 тонн кислорода
Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.
В ответ на обращение представителей регионов Украины "Метинвест" принял решение о помощи регионам снабжением кислорода в медицинские учреждения, а именно:
- 260 т в Харьковскую область, по состоянию на 25.10 уже поставлено 180 т кислорода,
- 60 т в Киевскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода,
- 30 т в Черниговскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода,
- 500 т в Херсонскую область, по состоянию на 25:10 поставлено 10 т кислорода.
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