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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Бизнес Рината Ахметова передает еще 80 тонн кислорода больницам

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
1 ноября, 16:43
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Кислород, который необходим для борьбы с коронавирусом, получат больницы городов в Донецкой области
В больницы Украины продолжают передавать кислород.
В больницы Украины продолжают передавать кислород. / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова совместно с Группой "Метинвест" передадут еще 80 тонн жидкого кислорода для больниц Донецкой области. Кислород произвели Мариупольские металлургический комбинат имени Ильича и МК "Азовсталь".

Об этом сообщает пресс-служба Группы "Метинвест".

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Кто получит кислород?

Уже сегодня первые 32 тонны кислорода отгрузили в больницы:

  • Краматорска,
  • Бахмута,
  • Константиновки,
  • Волновахи,
  • Марьинки,
  • Селидово,
  • Мирнограда,
  • Славянска,
  • Торецка,
  • Лиманского района.

Когда будут следующие поставки?

В течении недели металлургические предприятия Группы Метинвест передадут больницам региона еще 48 тонн кислорода. Для стабильного обеспечения больниц региона, с Донецкой ОГА согласован график отгрузки. В дальнейшем объемы могут быть увеличены в зависимости от потребности учреждений здравоохранения области.

"Ежедневно мы увеличиваем производство кислорода, чтобы обеспечить больницы уже не только Мариуполя, а и Донецкой области, всей Украины", – рассказал генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Тарас Шевченко.

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Уже передали 600 тонн кислорода

Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.

В ответ на обращение представителей регионов Украины "Метинвест" принял решение о помощи регионам снабжением кислорода в медицинские учреждения, а именно:

  • 260 т в Харьковскую область, по состоянию на 25.10 уже поставлено 180 т кислорода,
  • 60 т в Киевскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода,
  • 30 т в Черниговскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода,
  • 500 т в Херсонскую область, по состоянию на 25:10 поставлено 10 т кислорода.

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