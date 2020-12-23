Українська
$ 28,25
34,57
  1. Последние новости Украины

Бизнесу начали выплачивать карантинные 8000 грн

23 декабря, 13:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Министр напомнил предпринимателям, до какого числа можно оформить заявку на компенсацию

В Украине начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, и уже сегодня предприниматели и наемные работники получили первые выплаты через систему "Дія".

Реклама

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, 278 тыс. украинцев получили одноразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн на общую сумму 2,23 млрд грн. Он отметил, что это только первая очередь выплат.

Федоров также напомнил, что ФЛП (укр. – ФОП) и наемные работники могут получить выплаты, если их деятельность попала под запрет в период январского карантина. Услуга доступна до 31 декабря.

В тренде
Кернеса отпевали в соборе Харькова: фоторепортаж
Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", прием заявок через приложение "Дія" (или веб-портал) стартовал с 14 декабря. Читайте подробнее, как и где бизнесу оформить карантинные 8000 грн.

Реклама

Напомним, выплаты по 8000 грн – это не единственная "плюшка" для предпринимателей. Верховная Рада также приняла закон о прощении долгов и о налоговых каникулах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес карантин выплаты Михаил Федоров

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину заденут два циклона – половину областей накроют снег и дожди
Украину заденут два циклона – половину областей накроют снег и дождиУкраина
Доллар в Украине перевалил за психологическую отметку
Доллар в Украине перевалил за психологическую отметкуФинансы
Танцы курсанток под
Танцы курсанток под "Вороваек": харьковский ВУЗ проведет расследованиеХарьков
На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?
На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?Политика
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском соборе
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском собореУкраина
Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайн
Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайнУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять