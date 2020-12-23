Бизнесу начали выплачивать карантинные 8000 грн

Министр напомнил предпринимателям, до какого числа можно оформить заявку на компенсацию

В Украине начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, и уже сегодня предприниматели и наемные работники получили первые выплаты через систему "Дія".

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Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, 278 тыс. украинцев получили одноразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн на общую сумму 2,23 млрд грн. Он отметил, что это только первая очередь выплат.

Федоров также напомнил, что ФЛП (укр. – ФОП) и наемные работники могут получить выплаты, если их деятельность попала под запрет в период январского карантина. Услуга доступна до 31 декабря.

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Как сообщали новости "Сегодня", прием заявок через приложение "Дія" (или веб-портал) стартовал с 14 декабря. Читайте подробнее, как и где бизнесу оформить карантинные 8000 грн.

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Напомним, выплаты по 8000 грн – это не единственная "плюшка" для предпринимателей. Верховная Рада также приняла закон о прощении долгов и о налоговых каникулах.

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