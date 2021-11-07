BlaBlaCar попал в скандал из-за рекламы с картой Украины без Крыма – все детали

Компания BlaBlaCar попала в скандал из-за того, что в рекламе не указала на карте временно оккупированный Россией Крым. Такое объявление высвечивается в Google.
Об этом сообщил Александр Остапа на своей странице в Facebook.
Детали
Как рассказал очевидец, в Google ему высветилась реклама BlaBlaCar на украинском языке. Там же была нарисована карта, в которой отсутствовал оккупированный Крым.
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"BlaBlaCar, а чей Крым? Интересно, что еще никто об этом не говорил", – написал Остапа.
Украинцы возмущены
В комментариях под постом многие стали возмущаться данной ситуацией. Некоторые люди потребовали обратиться в пресс-службу компании и получить комментарий.
Что говорят в BlaBlaCar?
Позже Остапа опубликовал комментарий пресс-службы компании. Как рассказал представитель BlaBlaCar, это была ошибка и на данный момент выясняется, откуда реклама могла появиться.
"Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда не сделал бы такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании", – сказано в заявлении.