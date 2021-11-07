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BlaBlaCar попал в скандал из-за рекламы с картой Украины без Крыма – все детали

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
7 ноября, 15:42
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Такое объявление высвечивается в Google. В компании прокомментировали инцидент
Компания попала в скандал. Фото: коллаж "Сегодня"
Компания попала в скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

Компания BlaBlaCar попала в скандал из-за того, что в рекламе не указала на карте временно оккупированный Россией Крым. Такое объявление высвечивается в Google.

Об этом сообщил Александр Остапа на своей странице в Facebook.

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Детали

Как рассказал очевидец, в Google ему высветилась реклама BlaBlaCar на украинском языке. Там же была нарисована карта, в которой отсутствовал оккупированный Крым.

"BlaBlaCar, а чей Крым? Интересно, что еще никто об этом не говорил", – написал Остапа.

Украинцы возмущены

В комментариях под постом многие стали возмущаться данной ситуацией. Некоторые люди потребовали обратиться в пресс-службу компании и получить комментарий.

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Что говорят в BlaBlaCar?

Позже Остапа опубликовал комментарий пресс-службы компании. Как рассказал представитель BlaBlaCar, это была ошибка и на данный момент выясняется, откуда реклама могла появиться.

"Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда не сделал бы такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании", – сказано в заявлении.

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