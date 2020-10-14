Благодарим каждого и каждую: Украина отмечает День защитников (онлайн)

Украина уже шестой раз отмечает защитников в День казачества и Покрова Пресвятой Богородицы

Сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитника Украины. Эта дата была утверждена указом пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 году, одновременно был отменен указ, по которому защитников чествовали 23 февраля.

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14 октября издавна отмечалось как День украинского казачества, поскольку приходилась на праздник Покрова Пресвятой Богородицы – считалось, что Богородица покровительствует казакам. Также традиционно эта дата считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА).

Ведем текстовый онлайн о важных событиях и трогательных поздравлениях праздничного дня:

7:20 "Со своими офицерами и курсантами поздравляю всех мужчин и женщин, кто с оружием в руках встал на защиту нашей Украины", – пишет ректор Одесского университета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

7:14 Украинские политики и деятели поздравляют защитников и защитниц.

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"Спасибо каждому и каждой за защиту Украины!", – пишет нардеп Ирина Геращенко.

"Дорогие защитники! С праздником! Спасибо за службу! Только благодаря вам Украина есть, и Украина будет! Вечная память погибшим Героям! Сил и выдержки всем, кто в строю!" – пишет экс-министр обороны Степан Полторак.

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