Благодарим каждого и каждую: Украина отмечает День защитников (онлайн)

Сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитника Украины. Эта дата была утверждена указом пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 году, одновременно был отменен указ, по которому защитников чествовали 23 февраля.
14 октября издавна отмечалось как День украинского казачества, поскольку приходилась на праздник Покрова Пресвятой Богородицы – считалось, что Богородица покровительствует казакам. Также традиционно эта дата считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА).
Ведем текстовый онлайн о важных событиях и трогательных поздравлениях праздничного дня:
7:20 "Со своими офицерами и курсантами поздравляю всех мужчин и женщин, кто с оружием в руках встал на защиту нашей Украины", – пишет ректор Одесского университета внутренних дел Вячеслав Аброськин.
7:14 Украинские политики и деятели поздравляют защитников и защитниц.
"Спасибо каждому и каждой за защиту Украины!", – пишет нардеп Ирина Геращенко.
"Дорогие защитники! С праздником! Спасибо за службу! Только благодаря вам Украина есть, и Украина будет! Вечная память погибшим Героям! Сил и выдержки всем, кто в строю!" – пишет экс-министр обороны Степан Полторак.
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