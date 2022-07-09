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Блэкаут в Севастополе спровоцировал коллапс на дорогах: что происходит в городе

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 июля, 17:35
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Энергетики не могут назвать причину массового отключения электричества в городе
В Севастополе из-за блэкаута остановился общественный транспорт.
В Севастополе из-за блэкаута остановился общественный транспорт. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Севастополе пропал свет. Жители сообщают, что блэкаут затронул весь город – и окраины, и центр. Причины пока неизвестны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Местные жители рассказывают, что на улицах перестали работать светофоры, встал электротранспорт. В некоторых домах вместе со светом отключили и воду.

По некоторым данным, отключилась одна из электроподстанций. Однако официальных данных от "властей" пока нет.

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Севастополь остался без света

ВСУ могут ударить по Черноморскому флоту РФ в Севастополе

Ранее военный эксперт Олег Жданов допустил такую возможность. Он считает, что ВСУ будут рассматривать возможность уничтожения Черноморского флота России, который расположен в бухте оккупированного Севастополя.

По его словам, Генштаб будет рассматривать целесообразность удара по бухте и Крымскому мосту.

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"Севастополь попадает в зону действия ракетных комплексов "Гарпун", и я не исключаю такую возможность, что может быть принято решение – в Севастополе, либо на рейде, либо на бухте может быть нанесен удар по Черноморскому флоту. Особенно, когда идет загрузка ракет "Калибр" на борт и подводных лодок. Кстати, в надводном положении они загружаются ракетами у открытых пирсов. Не заходят в грот. Потом эти ракеты убивают наших граждан", – заявил военный эксперт.

Жданов считает, что при возможности будет рассмотрен вопрос и, может быть, ВСУ нанесут удар.

Ранее мы писали, что россияне всерьез испугались вероятного ракетного удара по Крымскому мосту. Поэтому они усилили противоракетную оборону моста.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что уничтожение Крымского моста, который соединяет временно оккупированный полуостров с Россией, сегодня не представляется возможным.

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Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
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Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

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