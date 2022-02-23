Блинкен отменил встречу с Лавровым из-за действий РФ

Встреча должна была состояться при условии, если Россия не начнет вторжение в Украину

Блинкен как предложил встречу Лаврову, так и отменил ее/Фото: Alex Edelman/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это решение связано с вторжением РФ в Украину.

Об этом Блинкен заявил во время брифинга, транслировавшегося на канале "Украина 24".

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Что сказал Блинкен?

"На прошлой неделе я предложил встречу с Лавровым, но при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы наблюдаем, что вторжение начинается. Поэтому нет смысла сейчас проводить эту встречу", — сказал Блинкен.

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