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Блинкен в Киеве собрался в монастырь. Стало известно расписание визита госсекретаря

6 мая, 09:40

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Одну из первых встреч госсекретарь США проведет с митрополитом Епифанием

В ночь на 6 мая государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи. Позднее на сайте Госдепартамента появилось обновленное расписание визита:

  • В 9:20 Блинкен встретится с депутатами Верховной Рады.
  • В 9:40 проведет встречу с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
  • В 10:10 госсекретарь США вместе с главой украинского МИДа встретятся с главой ПЦУ Епифанием – планируется возложить цветы к мемориалу памяти погибших в войне на Донбассе.
  • В 10:20 Блинкен с Епифанием планируют посетить Михайловский Златоверхий собор.
  • В 10:45 Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В 11:55 украинский президент и госсекретарь США проведут совместную пресс-конференцию.
  • В 12:30 состоится встреча Блинкена с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
  • В 15:25 Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном реформам по борьбе с коррупцией в Украине.
  • В 16:15 у госсекретаря США запланирована виртуальная встреча с представителями посольства США в Киеве.
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Напомним, что в Киеве перед приездом Блинкена полностью перекрыли Михайловскую площадь.

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