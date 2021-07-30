Ближе к НАТО – первая женщина-командующий в Вооруженных силах Украины. Кто она

Министр обороны Украины определился с кандидатурой командующего Медицинскими силами ВСУ

В Министерстве обороны Украины продолжаются перестановки. Министр обороны Андрей Таран определился с кандидатом на пост командующего Медицинскими силами ВСУ. Впервые в истории Украины командующим стала женщина – полковник медслужбы, главный инспектор Главной инспекции Минобороны Татьяна Остащенко.

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Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

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Пресс-служба Минобороны сделала акцент на том, что отдать один из командных должностей женщине – это движение к построению Вооруженных сил Украины нового образца.

"Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами", – сказал Таран.

Что известно о новом командире

Татьяне Остащенко 46 лет. Она родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего и продолжила семейную династию военных. Сначала будущий командир закончила фармацевтический факультет Львовского Государственного мединститута, а в 1998 году – Украинскую военно-медицинскую академию.

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Карьера командующего Медицинскими силами ВСУ сложилась так:

начальник аптеки воинской части;

офицер военно-медицинского управления Западного оперативного командования;

начальник отдела медснабжения Центрального военно-медицинского управления ВСУ;

начальник отдела Военно-медицинского департамента Минобороны Украины;

начальник Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ;

начальник управления медснабжения Главного военно-медицинского управления;

главный инспектор Главной инспекции Минобороны Украины.

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Получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также прошла подготовку на ряде курсов армий государств-НАТО. В Крэнфилдском университете (Великобритания) закончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности, а также стратегического лидерства для руководящего состава.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки генералов в Минобороне. Он назначил на должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Генерал-майор заменил на этом посту Руслана Хомчака.

Как известно, в марте 2020 года президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины, подписав соответствующий указ.