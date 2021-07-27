Українська
$ 26,98
31,81
  1. Последние новости Украины

Блогер из Кривого Рога заявил бойцам ВСУ, что "Россия зе бест" и попал в скандал (видео)

27 июля 2021 14:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

"Героя" инцидента зовут Влад Гантеля. Он ютубер, обозреватель игр и стример. На его канале более 166 тысяч подписчиков

Блогеру пришлось извиняться. Фото: коллаж "Сегодня"

Блогеру пришлось извиняться. Фото: коллаж "Сегодня"

Блогер Влад Гантеля из Кривого Рога в живом чате, в котором сидели бойцы Вооруженных сил, заявил, что Россия – лучшая держава.

Реклама

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

Парни из ВСУ, завернутые в флаг и в камуфляже, общались с блогером онлайн через "Чат Рулетка". Увидев военных, блогер, очевидно, решил спровоцировать их.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

"Россия – зе бест"

Реклама

Блогер заявил парням из ВСУ, что "Россия зе бест." Когда они начали бурно и с руганью реагировать на его слова, блогер стал их перекривлять.

Дальше стример стал говорить, что его никто не найдет и угрожать ему не надо. Он сказал, что они сами пришли к нему в эфир, так что пусть сами "у**бывают".

Читайте также:

В тренде
Коронавирус в Украине. Сколько людей заразилось за сутки и где больше всего
Коронавирус в Украине. Коллаж "Сегодня"

За унижение ВСУ могут посадить: в Раду подали новый законопроект

Пришлось извиняться

Уже на следующий день Влад Гантеля решил извиниться за свои слова. Он назвал их "глупой шуткой, которой нигде не должно быть". Он пообещал, что больше такого не допустит, а поступок охарактеризовал "дебильным".

Реклама

"В первую очередь я хотел бы извиниться перед всеми украинцами, которых эта шутка задела. Я реально хочу провести несколько спортивных, кукинг-стримов, средства с которых я готов отправить ребятам в АТО", – сказал блогер.

Он заявил, что любит Украину и гордится тем, что родился здесь.

Ранее мы сообщали, что ветеранов АТО возмутила блогер, которая назвала военных "тварями".

Также напомним, дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Анастасия попала в скандал из-за Басты, назвав украинцев дикарями.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Португалия открывает въезд для украинцев: дата
Португалия открывает въезд для украинцев: датаУкраина
Доллар на межбанке пробил ценовое
Доллар на межбанке пробил ценовое "дно": что дальшеФинансы
Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемы
Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемыНедвижимость

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять