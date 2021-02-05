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Блокировка трех каналов: Резников объяснил, почему решение является законным

5 февраля, 23:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Решение о блокировке телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne является законным и соответствует всем европейским нормам.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и член СНБО Алексей Резников.

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"В случае, если есть угроза национальной безопасности или общественному порядку, человек может быть ограничен и в праве свободы слова, и в свободе на передвижение. Решение СНБО является абсолютно правосудным и соответствует европейским нормам", – заявил Резников.

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