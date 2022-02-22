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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Bloomberg озвучила новые цели Путина в Украине – под угрозой три города

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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22 февраля, 11:18
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Украинским городам грозят российские военные и кибератаки
Цель России — захват ряда украинских городов
Цель России — захват ряда украинских городов / Фото: Reuters

Россия планирует захватить три крупных украинских города, помимо Киева — об этом сообщила репортер Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс в Twitter.

По ее словам, возможно военное вторжение и кибератаки в этих городах.

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"Сенсация: разведданные США показывают, что российское вторжение в Украину потенциально может быть нацелено на несколько городов за пределами столицы Киева — Харьков на северо-востоке и Одесса и Херсон на юге могут подвергнуться военным и кибератакам, сообщают мне источники и Альберто Нарделли (внештатный корреспондент Bloomberg в Европе — ред.)", — написала она.

В своей статье для Bloomberg журналисты ссылаются на слова трех человек, знакомых с вопросом. Официальные лица заявили, что точка зрения США частично сформирована подробным пониманием типов российских сил и средств, которые в настоящее время находятся вблизи Украины, а также того, как они могут быть готовы действовать из разных мест.

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Они не уточнили, что может включать в себя потенциальная атака, и не прокомментировали конечную цель президента России Владимира Путина. Однако один источник сказал, что оценки США предполагают, что любое крупномасштабное вторжение может быть подкреплено поддержкой с воздуха и киберпреступлениями.

Массированные атаки и огромные жертвы среди гражданского населения, которые они, вероятно, вызовут, активизируют поддержку Западом санкций против России, а также шокируют людей в России, многие из которых имеют семейные и культурные связи с Украиной, говорится в статье.

Атаки на некоторые из торговых артерий Украины будут иметь серьезные экономические последствия. До 70% экспорта и импорта Украины осуществляется морским путем, и три четверти этого объема приходится на порты Одесской области. Украина в основном осуществляет морские перевозки в Азию, Ближний Восток, Африку и Америку и обратно.

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Обстановка

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

Из-за решения Путина президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен решением России о признании так называемых "ЛДНР". Генсек отметил полную поддержку ООН суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Глава государства заявил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию.

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