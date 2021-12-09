Боевики снова нарушают перемирие на Донбассе: где стреляли

Оккупанты обстреливали окрестности четырех населенных пунктов

Оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о перемирии. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 8 декабря, пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Реклама

Где стреляли

В направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

враг совершил два обстрела, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В сторону Светлодарская российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Недалеко от Луганского противник обстрелял позиции украинский военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Потери ВСУ

В результате обстрелов ни один из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Ситуация 9 декабря

По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Реклама

Раньше мы писали: