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Боевики снова нарушают перемирие на Донбассе: где стреляли

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
9 декабря, 07:17
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Оккупанты обстреливали окрестности четырех населенных пунктов
Оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о перемирии.
Оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о перемирии. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 8 декабря, пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

  • В направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • В сторону Светлодарская российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
  • Недалеко от Луганского противник обстрелял позиции украинский военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Потери ВСУ

В результате обстрелов ни один из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Ситуация 9 декабря

По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Раньше мы писали:

  • На Донбассе есть американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Украинские военные готовы использовать их в случае наступления России. Журналист показал фото.
  • Западные издания опубликовали "карты вторжения" российской армии в Украине. Как отмечают СМИ, Россия планирует начать наступление в начале 2022 года, но Путин еще решение не принял.

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