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Боевики "ДНР" передадут Украине 300 заключенных – Денисова

3 декабря, 13:06

Виталий Семченко Виталий Семченко

Омбудсмен провела встречу с представительницей "ДНР"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с представительницей боевиков "ДНР" Дарьей Морозовой.

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О результатах переговоров Денисова рассказала в своем Telegram-канале.

  • Стороны договорились о передаче 125 уголовных дел в отношении 133 граждан Украины, которых удерживают еще в следственных изоляторах на территории, подконтрольной Украине.

"Они были приговорены еще до оккупации. Но дела остались в Донецке. Мы договорились, что сейчас будет принято необходимое решение оккупационными властями, и все материалы нам передадут", – отметила омбудсмен.

  • Украинская сторона получила 28 уголовного дела гражданки Украины, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях.
  • Также Денисова рассказала, что после окончания пандемии оккупационные власти передадут на подконтрольную территорию 300 осужденных, которые с начала войны находятся в тюрьмах на оккупированной территории.
  • Кроме того, стороны обсудили предстоящий обмен пленными. Но уполномоченная ВР по правам человека пока не предоставила подробной информации на этот счет.

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Напомним, ранее Дениса сообщила, что состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского активиста Олега Приходько, которого незаконно удерживают в России, критически ухудшилось.

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Также мы писали, что в настоящий момент РФ по политическим мотивам удерживает 130 граждан Украины.

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