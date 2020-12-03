Боевики "ДНР" передадут Украине 300 заключенных – Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с представительницей боевиков "ДНР" Дарьей Морозовой.
О результатах переговоров Денисова рассказала в своем Telegram-канале.
- Стороны договорились о передаче 125 уголовных дел в отношении 133 граждан Украины, которых удерживают еще в следственных изоляторах на территории, подконтрольной Украине.
"Они были приговорены еще до оккупации. Но дела остались в Донецке. Мы договорились, что сейчас будет принято необходимое решение оккупационными властями, и все материалы нам передадут", – отметила омбудсмен.
- Украинская сторона получила 28 уголовного дела гражданки Украины, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях.
- Также Денисова рассказала, что после окончания пандемии оккупационные власти передадут на подконтрольную территорию 300 осужденных, которые с начала войны находятся в тюрьмах на оккупированной территории.
- Кроме того, стороны обсудили предстоящий обмен пленными. Но уполномоченная ВР по правам человека пока не предоставила подробной информации на этот счет.
Напомним, ранее Дениса сообщила, что состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского активиста Олега Приходько, которого незаконно удерживают в России, критически ухудшилось.
Также мы писали, что в настоящий момент РФ по политическим мотивам удерживает 130 граждан Украины.
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