Боевики готовят наступление на Донбассе: тревожное предупреждение от разведчиков

Боевики скрыто готовятся активизировать обстрелы на Донбассе. Для этого завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны .
Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает боевую готовность.
Под видом перевозок имущества для подготовки к зимнему периоду, в передовые подразделения скрыто:
- завозят дополнительное вооружение и боеприпасы,
- прибывают диверсионно-разведывательные подразделения,
- возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в том числе в артиллерийских и минометных подразделениях.
"Подобным образом оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения" , – заявили в разведке.
Ситуация в Донбассе
Боевики продолжают стрелять. За прошедшие сутки, 4 октября, они 4 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Стреляли вблизи:
- Лебединского – из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов.
- Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- в Луганской области заметили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы боевиков наши защитники открывали ответный огонь и вынудили их прекратить обстрелы.
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