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Боевики готовят наступление на Донбассе: тревожное предупреждение от разведчиков

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
5 октября, 13:36
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Оккупанты скрыто завозят вооружение и боеприпасы под видом подготовки к зиме
Боевики не утихают на Донбассе/коллаж "Сегодня"
Боевики не утихают на Донбассе/коллаж "Сегодня"

Боевики скрыто готовятся активизировать обстрелы на Донбассе. Для этого завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны .

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Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает боевую готовность.

Под видом перевозок имущества для подготовки к зимнему периоду, в передовые подразделения скрыто:

  • завозят дополнительное вооружение и боеприпасы,
  • прибывают диверсионно-разведывательные подразделения,
  • возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в том числе в артиллерийских и минометных подразделениях.

"Подобным образом оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения" , – заявили в разведке.

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Ситуация в Донбассе

Боевики продолжают стрелять. За прошедшие сутки, 4 октября, они 4 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Стреляли вблизи:

  • Лебединского – из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов.
  • Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • в Луганской области заметили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы боевиков наши защитники открывали ответный огонь и вынудили их прекратить обстрелы.

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