Боевики из минометов обстреляли Авдеевку, попали в дома мирных жителей

/ Фото: Сегодня
Боевики в очередной раз обстреляли гражданских жителей на Донбассе. С минометов били по домам мирных жителей.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .
новость дополняется
Боевики в очередной раз обстреляли гражданских жителей на Донбассе. С минометов били по домам мирных жителей.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .
новость дополняется
1 октября 1991. На территории Украины прекратили предоставлять льготы за партийный стаж...Погрузиться в тот день
55 930заболело за неделю в Украине
+35%
Валюта
Цена (грн)
Доллар США ($)
26.62
Российский рубль (₽)
0.37
Евро (€)
30.82