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Боевики из минометов обстреляли Авдеевку, попали в дома мирных жителей

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
1 октября, 15:37
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/ Фото: Сегодня

Боевики в очередной раз обстреляли гражданских жителей на Донбассе. С минометов били по домам мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .

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