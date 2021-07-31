Боевики на Донбассе обстреляли наши позиции из гранатометов

В Луганской области зафиксировали вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения

Украинские военные защищают нашу территорию. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе за последние сутки, 30 июля, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В частности, у Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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Об этом сообщили пресс-центре ООС.

В направлении населенного пункта Новоселовка вторая российские наемники обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", – пишут в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра, 31 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее в США заявили, что Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.

Кроме того, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией