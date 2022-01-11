Боевики на Донбассе объявили мобилизацию, начались сборы с резервистами – разведка

Оккупанты в усиленном режиме ищут людей, которые уклоняются от прохождения сборов

Боевики усиливают готовность своих войск на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе 10 января в армейских корпусах боевиков начались мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланированы сборы с резервистами.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

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Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей оперативной группировки российских оккупационных войск мобилизационными ресурсами.

Осуществляется проверка работы развернутых пунктов приема личного состава и военной техники.

В то же время силовики оккупантов в усиленном режиме ищут людей, которые считаются приписным личным составом районных военных комиссариатов и уклоняются от прохождения сборов.

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На Донбассе погибли военные

Во время выполнения боевого задания 10 января на заминированном участке местности, в результате подрыва, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", – говорится в сообщении на странице ООС.

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