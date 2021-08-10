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Боевики на Донбассе открыли огонь по ВСУ и получили "ответку"

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 августа, 07:26
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Незаконные вооруженные формирования применили против наших бойцов гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. К счастью, украинские защитники не пострадали
Боевики открывали огонь по ВСУ и получили наказание. Коллаж "Сегодня"
Боевики открывали огонь по ВСУ и получили наказание. Коллаж "Сегодня"

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. В понедельник, 9 августа, российские наемники восемь раз обстреляли позиции ВСУ. Украинские военные открывали ответный огонь.

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Об этом сообщили в Минобороны Украины.

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Возле каких населенных пунктов было жарко:

  • Пивденне;
  • Широкино;
  • Попасная;
  • Новолуганское;
  • Катериновка;
  • Новотошковское;
  • Новомихайловка.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

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Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские защитники открывали огонь.

С начала этих суток, 10 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Как прошел год режима прекращения огня

Более года назад, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. В частности, российские наемники обстреляли частный сектор в Опытном и Марьинке.

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Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

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