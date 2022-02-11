Боевики на Донбассе понесли большие потери без единого выстрела ВСУ

За минувшие сутки, 10 февраля, потери боевиков на Донбассе составили 5 человек. Все они небоевые.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал источник в пресс-центре ООС.
По данным украинских военных, двух боевиков убили сослуживцы и еще двух ранили. Кроме того обстоятельства гибели еще одного оккупанта уточняются.
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Потери боевиков:
- безвозвратные (200) – 3 (1 – 2 омсбр 2 АК, небоевой, обстоятельства уточняются, 2 – 7 омсбр 2 АК, небоевые, вероятно, убийство сослуживцами);
- санитарные (300) – 2 (2 – 7 омсбр 2 АК, небоевые, вероятно, ранения сослуживцами).
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 10 февраля, на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Где стреляли
- Недалеко от села Пески враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.
- По направлению Зайцево российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи населенного пункта Торомчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс трех выстрелов ВОГ-17.
- В окрестностях Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- По направлению Водяного российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Раньше мы писали:
- За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов
- По данным разведки между боевиками и местными жителями происходят вооруженные конфликты.