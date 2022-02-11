Боевики на Донбассе понесли большие потери без единого выстрела ВСУ

Только за минувшие сутки скончались пять российских наемников, ни один из них не погиб на поле боя

Боевики несут потери в Донбассе. Фото: Reuters/AFP / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 10 февраля, потери боевиков на Донбассе составили 5 человек. Все они небоевые.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал источник в пресс-центре ООС.

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По данным украинских военных, двух боевиков убили сослуживцы и еще двух ранили. Кроме того обстоятельства гибели еще одного оккупанта уточняются.

Потери боевиков:

безвозвратные (200) – 3 (1 – 2 омсбр 2 АК, небоевой, обстоятельства уточняются, 2 – 7 омсбр 2 АК, небоевые, вероятно, убийство сослуживцами);

санитарные (300) – 2 (2 – 7 омсбр 2 АК, небоевые, вероятно, ранения сослуживцами).

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 10 февраля, на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Где стреляли

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