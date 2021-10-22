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Боевики на Донбассе ранили бойца ВСУ – в каком он состоянии

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 октября, 13:02
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Военнослужащего эвакуировали с места боя, он сейчас находится в больнице
Боевики на Донбассе ранили украинского военного.
Боевики на Донбассе ранили украинского военного. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала суток, 22 октября, боевики на Донбассе три раза открывали огонь. Вследствие обстрелов украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Где стреляли

Обстрелы сегодня вели вблизи трех населенных пунктов:

  • неподалеку Золотого-4 - противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов,
  • в направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм,
  • в сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В каком состоянии военный

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставили домедицинскую помощь, его эвакуированы в лечебное учреждение.

"Состояние его здоровья – средней тяжести", – сообщили в ООС.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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