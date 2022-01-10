Боевики на Донбассе ранили украинского воина – в каком он состоянии

За прошедшие сутки, 9 января, боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
Оккупанты применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Рубежи украинских подразделений остались прежними.
Боевики ранили украинского военного
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении.
Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Ситуация 10 января
По состоянию на 7 часов утра, 10 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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