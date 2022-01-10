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Боевики на Донбассе ранили украинского воина – в каком он состоянии

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 января, 07:13
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Оккупанты дважды открыли огонь за сутки и применили запрещенное Минском вооружение
Позиции ВСУ в Донбассе остались неизменными.
Позиции ВСУ в Донбассе остались неизменными. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 9 января, боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

Оккупанты применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

  • В сторону Попасной вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Рубежи украинских подразделений остались прежними.

Боевики ранили украинского военного

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении.

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Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Ситуация 10 января

По состоянию на 7 часов утра, 10 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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