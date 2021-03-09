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Боевики на Донбассе раз 20 обстреляли позиции ВСУ и получили ответку

9 марта, 20:22

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оккупанты пытаются обвинить украинских военных в срыве Минских договоренностей

Оккупанты на Донбассе продолжают обстреливать позиции украинских военных, чтобы обвинить их в нарушении режима прекращения огня.

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Об этом штаб Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Сегодня, 9 марта, было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Под Донецком неподалеку от населенных пунктов Красногоровка, Пески и Опытное; а также неподалеку от Попасной – у Новозвановки и Золотого-4 – боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У поселка Лебединское под Мариуполем и Южного на окраине Горловки противник прицельно обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Вблизи поселка Троицкое в нескольких километрах к западу от оккупированной Горловки боевики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было замечено обустройство противником инженерных позиций.

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На действия противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, вдоль линии соприкосновения оккупанты оборудуют дополнительные огневые позиции для пулеметов и противотанковых ракетных комплексов, увеличивают количество снайперов, артиллерийского и минометного вооружения, подвозят боеприпасы в подразделения на передовой.

Как сообщали новости "Сегодня", наемники из России готовятся к наступлению на Донбассе. Правозащитники рассказали о военных колоннах, которые заходят из РФ на Донбасс.

Также мы писали, как бойцам ВСУ неожиданно свалился беспилотник ФСБ.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы оккупанты Пески Красногоровка Опытное ООС

Источник: Сегодня

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