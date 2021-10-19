Боевики на Донбассе собирают войско. Мужчин призывного возраста задерживают на улицах – разведка

На Донбассе боевики активизировали усилия для того, чтобы увеличить свое войско. Они безосновательно задерживают на улицах мужчин призывного возраста и отправляют их на сборы.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
Командование Вооруженных сил РФ усиливает пропаганду военной службы в российских оккупационных войсках на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
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"С начала октября противник значительно активизировал кампанию по вербовке населения для пополнения личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" , – сообщают в разведке.
Задержание на улицах
Для того, чтобы привлечь больше людей к своему войску, боевики:
- увеличили объемы рекламы в СМИ,
- увеличили количество баннеров и объявлений в общественных местах.
"При этом, участились случаи безосновательного задержания мужчин призывного возраста с принуждением к прохождению так называемых курсов первоначальной подготовки или сборов с так называемыми резервистами" – информирует разведка.
Местные не хотят воевать
Вместе с тем, наблюдается рост нежелания местного населения пополнять ряды оккупантов. Граждане стараются избегать призыва и привлечения к прохождению сборов в составе подразделений российских оккупационных войск.
Боевики готовят наступление на Донбассе
Боевики скрыто готовятся активизировать обстрелы на Донбассе. Под видом перевозок имущества для подготовки к зимнему периоду в передовых подразделений скрыто завозят дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения.
Также возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в том числе в артиллерийских и минометных подразделениях.
Ранее мы писали:
- В Донецкой области нашли схрон боеприпасов и огнестрельного оружия. Тайник с оружием обнаружили на территории гаражного кооператива Авдеевки.
- За прошедшие сутки, 18 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.