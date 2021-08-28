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Боевики на Донбассе убили украинского бойца – где стреляли

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
28 августа, 08:11
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На востоке Украины растет количество нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов
На Донбассе погиб украинский военный / Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе погиб украинский военный / Фото: коллаж "Сегодня"

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 27 августа. Погиб один военный Вооруженных сил Украины. По состоянию на 7:00 утра 28 августа нарушений зафиксировано еще два обстрела.

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Об этом сообщил пресс-центр ООС.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Где стреляли

27 августа:

  • Вблизи Новомихайловки – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • в Пивденном – из станковых противотанковых гранатометов;
  • неподалеку от Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов;
  • в направлении Катериновки – из ручных противотанковых гранатометов;
  • в Новоалександровке – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Зайцева – из ручных противотанковых гранатометов.

28 августа:

  • Неподалеку от Троицкого – из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов.

Убийство бойца ВСУ на День Независимости

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Практически ежедневно с востока Украины приходят сообщения о новых погибших в результате обстрелов позиций украинской армии. 24 августа, в День Независимости Украины, боевики трижды нарушили режим прекращения огня,убили бойца ВСУ, еще двоих ранили.

Погибшим оказался старший сержант Вячеслав Питько из Краматорска. Судя по фотографиям в Facebook Вячеслава, на передовой он был минимум с 2015 года.

Вячеслав Питько из Краматорска был убит на Донбассе
Вячеслав Питько из Краматорска был убит на Донбассе / Фото: Facebook

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса в Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

А журналист Дмитрий Гордон рассказал, когда ВСУ на Донбассе начнут наступление.

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