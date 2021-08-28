Боевики на Донбассе убили украинского бойца – где стреляли

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 27 августа. Погиб один военный Вооруженных сил Украины. По состоянию на 7:00 утра 28 августа нарушений зафиксировано еще два обстрела.
Об этом сообщил пресс-центр ООС.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Где стреляли
27 августа:
- Вблизи Новомихайловки – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в Пивденном – из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов;
- в направлении Катериновки – из ручных противотанковых гранатометов;
- в Новоалександровке – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцева – из ручных противотанковых гранатометов.
28 августа:
- Неподалеку от Троицкого – из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов.
Убийство бойца ВСУ на День Независимости
Практически ежедневно с востока Украины приходят сообщения о новых погибших в результате обстрелов позиций украинской армии. 24 августа, в День Независимости Украины, боевики трижды нарушили режим прекращения огня,убили бойца ВСУ, еще двоих ранили.
Погибшим оказался старший сержант Вячеслав Питько из Краматорска. Судя по фотографиям в Facebook Вячеслава, на передовой он был минимум с 2015 года.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса в Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.
А журналист Дмитрий Гордон рассказал, когда ВСУ на Донбассе начнут наступление.